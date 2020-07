Začínate? Bezpečnosť v kryptomenách na prvom mieste!

Základným problémom pri snahe ľudí "okúsiť" vlastniť kryptomenu často zlyháva na zanedbaní bezpečnosti alebo na základných chybách, ktorých sa nesmiete dopustiť. Toto by si mal prečítať každý nováčik v kryptosvete.

Vytvorenie peňaženky druhou osobou...

Stretávam sa s tým často. A docela ma to desí, no na druhú stranu to chápem. O čom hovorím?

Ľudia, ktorí donedávna nemali o kryptomenách ani šajnu ma prosia o pomoc. Častokrát je to pomoc so založením krypto peňaženky. Nemám problém človeku pomôcť, ale pokiaľ by tento človek napísal nesprávnej osobe, pravdepodobne by mohol onedlho prísť o všetko. Akoto?

Pri každej rozumnej peňaženke (non custodial), kde sa Vám pri vytvorení vygeneruje seed (14, 24 alebo iný počet náhodných slov) si tento seed musíte v danom poradí zapísať. Ideálna na papier, ktorý si bezpečne uchováte. Tento seed je kľúčom k vašej peňaženke a preto je bezpečnosť prvoradá. Dať si však vytvoriť peňaženku niekomu druhému je nezodpovedné. Problém je ten, že pokiaľ má dotyčný, ktorého by krypto nováčik oslovil, nekalé úmysly, vedel by to patrične zneužiť.

Príklad:

Jožko je v kryptomenách nováčik a požiadal Ferka o pomoc s vytvorením peňaženky. Ferko keďže kryptomeny miluje, mu so založením neváha pomôcť. No blysne mu v hlave nápad, že si jeho seed odpíše na papier aj on. Potom odovzdá neznalému Jožkovi napr. nainštalovanú aplikáciu v mobile spolu s papierikom, na ktorom má napísaný seed. Jožko je šťastný a tak si pomocou online zmenárne kupuje svoj prvý Bitcoin a posiela ho do peňaženky, ktorú mu vytvoril Ferko.

A tu nastáva problém. "Kľúče od miešačky" majú dve osoby. Ku kryptomenám na peňaženke sa tak môžu dostať obidvaja a vedia s nimi aj plnohodnotne manipulovať. To je nebezpečné, pretože je jasné, že v prípade záujmu sa obsahu kryptopeňaženky zmocní Ferko, pretože je lepší v tejto oblasti. A následne si Bitcoin pošle na svoju peňaženku. Kryptonováčik Jožko ostáva bez peňazí aj bez kryptomien a na každú stránku a skupinu na sociálnej sieti na ktorú vstúpi nadáva na kryptomeny aký je to podvod....

Poučenie: Nikdy nikomu nedávajte vytvoriť svoju peňaženku. Pokiaľ to nezvládate sami, nevstupujte do krypta. Totiž vytvorením všetko nekončí a ak neviete peňaženku vytvoriť, ťažko ju budete vedieť ovládať. Peňaženku si vytvorte jednoznačne sami!

Seed nikomu nekopírujte!

Odpísanie seedu niekomu do správy na messengeri, do viberu, whatsupu, wechatu alebo kdekoľvek elektronicky vám dokáže peňaženku rovnako ohroziť ako v prvom prípade. Seed je potrebné si odpísať ideálne na papier alebo niekam kde naň nemá nik okrem vás dosah.

Za tri roky čo sa venujem kryptomenám som už mal pár prípadov kedy mi seed z peňaženky pristál priamo do mailu. Neveriacky som krútil hlavou - človek čo to poslal predsa nemôže byť v poriadku. No on bol, ale netušil, že to čo robí je zlé :)

Stratený alebo zabudnutý seed...

Poslednou dôležitou vecou je to, že keď sa vám podarí bezpečne odpísať seed, aby ste ho bezpečne aj uskladnili. Jedno riešenie ponúka aj bunkeroid, kde si viete svoj seed vyskladať z oceľových plieškov a uskladniť ich do kovovej krabičky. Je to ohňovzdorné, nárazu odolné a pod...

Viete čo sa môže stať, keď stratíte nejakým spôsobom seed? Už nikdy sa nedostanete k svojim prostriedkom, ktoré máte na peňaženke, ktorej seed patril. V tej chvíli vám nepomôže vôbec nik, pretože blockchain a kryptomeny vznikli práve pre nezávislosť tretích strán. A teraz si zopakujme všetky tri prikázania bezpečnosti v skratke:

- Nepožiadaš blížneho svojho o vytvorenie peňaženky tvojej

- Nebudeš kopírovať, fotiť, posielať seed

- Nestratíš seed svoj - zakúpiš si bunkeroid

Znie to možno vtipne, ale vtipné to rozhodne nie je. Aj toto je totiž dôvod prečo sa krypto tak pomaly adaptuje vo svete a aj na Slovensku. Prosím ľudí, aby mali k seedu úctu a naozaj ho uchovali tak aby ho našli a aby sa nedostal do nepovolaných rúk.