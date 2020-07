Scam or not? Prečo sa vyhýbam projektu Crowd1?

Ahojte priatelia, predstavujem novú nepravidelnú rubriku, ktorá však bude mať mnoho článkov a verím že vyvolá aj diskusie pod článkami samotnými.

crowd_scam_or_not_?

Táto rubrika sa bude vždy venovať jednému projektu z prostredia MLM, ktorý si trošku subjektívne rozoberieme, napíšeme klady, zápory a na záver napíšem svoj názor a vy si ten svoj už utvoríte sami. Nikde nebudem písať čo je podvod alebo čo nie, no názov rubriky tak ponechám :)

Dnes sa pozrieme trošku na Crowd1

Mnohí o nich už určite počuli, čítali alebo sú už v ňom zapojení. Mne prišla na crowd1 nedávno pozvánka a keďže sa tri roky aktívne venujem analýzou podobných stránok, pozrel som sa na tento projekt tisícročia detailne.

Projekt Crowd1 so sídlom v Dubaji mi hneď pripomenul jeden nemenovaný taktiež revolučný projekt, ktorý dopadol veľmi zle. Napriek tomu som bol zvedavý. Vytvoril som si registráciu, pozrel asi minútové video s českými titulkami a ponoril som sa do útrob tejto stránky sľubujúcej krajšie zajtrajšky.

Po prihlásení ma privítala hneď informácia o aktualizovaní licenčných podmienok a o promo akcii z ktorej čuduj sa svetu ostával už len deň platnosti. Zaujímavé. A čomu sa vlastne crowd1 venuje?

Sú to marketéri, ktorí aktívne pracujú v hernom priemysle hazardných hier. Jedná sa o AffilGO a Miggster, ktorých akcie si vlastne prostredníctvom balíčkov môžete kúpiť. (alebo nie, čítajte ďalej...)

O akých balíčkoch to píšem?

Balíčky, ktoré si môžte kúpiť sú White za 99€, Black za 299€, Gold za 799€ a Titanium za 2499€. Za kúpu balíčku dostanete niekoľko "výhod".

- vzdelávací balíček spoločnosti mygrithub.com (trh s nehnuteľnostami?)

- odmeny priamo od crowd1 (výška v závislosti od balíčku)

- ďalšie peniaze podľa výšky levela - počtu pozvaných ľudí do MLM

- bonus každé tri mesiace

Znie to všetko super nie? Veď to je projekt tisícročia. Prečo mám strach z tohoto projektu? Prvou docela divnou vecou je, že na stránke sa nedostanete k poriadnym informáciám, čo vlastne vaše peniaze po investovaní budú robiť. Informácie dostanete až keď si kúpite aspoň základný balíček White. To mi nepríde moc fér. Ale nevadí, ideme ďalej.

To čo však mi vadí viac je to, že od klasického a funkčného MLM sa líši tým, že nemajú vlastný produkt a vlastnú vonkajšiu klientelu ľudí. Nakupovať môžu len tí čo sa do crowd1 dostanú pomocou affilu a sú teda členmi. MLM funguje pekne pri spoločnostiach s reálnymi produktmi ako napr. Herballife či teraz novinka ReFork z Českej republiky.

Pri crowd1 neexistuje v podstate žiadny koncový zákazník a teda peniaze, ktoré vyplácaju musia vziať len od vás alebo od ďalších podobných ako vy. Preto mi tento projekt príde skôr ako pyramídová hra než poctivé MLM. Peniaze tým pádom môžu do firmy vkladať len tí čo do nej investujú. A pri takýchto projektoch to býva zvykom, že prví registrovaní na tom aj zarobia (majú pod sebou veľkú vetvu ďalších "investorov") tým čo sa registrujú neskôr sa vráti možno vklad, a zbytku ani to. To však môže trvať kľudne roky. Kým bude záujem crowd1 marketingovo propagovať a kým sa nájdu "investori" dovtedy bude všetko funkčné. Aspoň tak to pri podobných projektoch je aj bolo.

A ak si niekto myslí, že nájdu dostatok sľúbených peňazí pre všetkých, ktorí si balíček zakúpili mám tu matematické okienko, ktoré som priznám sa odkopíroval z jedného webu, avšak nemá zmysel vymýšľať nič nové, tento príklad je skvelý. Poďme na to:

Príklad na posúdenie : do projektu Crowd1 sa zaregistruje 1 milión ľudí, a tí si zakúpia ten najlacnejší balíček white za 99 eur. Nikto ďalší do systému nepribudne. Firma zarobí 99 000 000 eur, ale každý týždeň musí vyplatiť svojim členom na základe „Streamonline Bonus levels“ 2 500 000 eur (2,5 eur na týždeň * 1 000 000 členov). Z akých zdrojov vypláca tieto peniaze? Z propagácie platforiem AffilGO a Miggster? Tie platformy sú tak biedne navštevované že dovidenia...o tom je škoda hovoriť...

Crowd1 nepochybne zarobí niečo aj vďaka týmto platformám, no určite to nebude taká suma, aby pokryla každý týždeň čiastku 2 500 000 €! Odkiaľ vyplatí zvyšok? Z investícii nových registrovaných členov, ktorí si zakúpia balíček? No pravdepodobne určite.

Čo ak sa do systému prestanú registrovať noví členovia?

To, že sa firma predovšetkým venuje hernému priemyslu by mohla byť super myšlienka. Prečo však pri kúpe balíčka podporujete akcie s nehnuteľnosťami? Ako to súvisí spolu? A hlavne prečo?

Ďalšia vec je, že revolučné a rýchlorastúce herné stránky AffilGO a Migster, ktorí údajne podporujú majú neuveriteľne biednu návštevnosť. Stačí mrknúť na graf porovnaní google trends za posledný rok. Toto je pre mňa ďalším mínusom a dôkazom že niečo nie je s kostolným poriadkom...

A takto by sa dalo pokračovať ďalej pričom si viete prečítať aj články kde finanční regulátori z niektorých zemí varujú pred týmto projektom, ktorí je podľa nich čírou pyramídou a žiadajú ukončiť tento projekt. Viď zdroj: https://www.businessforhome.org/2020/06/crowd1-warnings-from-regulators-in-south-africa-and-vietnam/

Národná banka v Burundi crowd1 zakázala a šíritelia sú vo väzbe alebo trestne stíhaní na slobode. Šíriť tento projekt nie je sranda, nedoporučujem to ani ja.

Na záver dám už len čerešničku na torte a záver si urobte sami :)

Jonas Werner čo je zakladateľ crowd1 sa v minulosti podieľal aj na projektoch Opn-Sitetalk, ktorá sa tiež potýkala s problémami a omieľaním pyramídovej hry zo strany investorov. Opn-Sitetalk je mimochodom sesterská spoločnosť projektu OneCoin. No a tu sme naozaj došli. Není už o čom. OneCoin čo by najväčší podvod v krátkych dejinách kryptomien nemusím ani predstavovať. (Určite však o ňom tiež napíšem...)

Niečo na naštudovanie: https://news.trijo.co/en/news/major-network-marketing-company-crowd1-accused-of-being-a-pyramid-scheme/

Takže podľa mojho názoru je to len otázka času kedy sa brány crowd1 zavrú a niektorým ostanú oči pre plač. Pánovi, ktorý mi registráciu na crowd1 poslal prepošlem tiež niečo a to tento článok. A vás čitatelia poprosím ak máte reálnu skúsenosť s akýmkoľvek projektom, napíšte svoju skúsenosť dolu pod článok do diskusie alebo mne do emailu kryptoplatby@gmail.com.

Ďakujem za dočítanie až sem, onedlho vezmeme na rozbor ďalší projekt.