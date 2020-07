Ako rozoznať investičný podvod?

Vitajte v dobe pasívnych prijímov, 24 hodinového zhodnotenia vkladu o 50%, bitcoin generátorov, developerov v Dubai, ktorí potrebujú vašich pár stovák a kadejakých iných individuí a podvodníkov. Chcete investovať? Čítajte ďalej...

Pomerne často dostávam od rôznych ľudí, odkazy na kadejaké stránky, projekty a aplikácie, ktoré sľubujú slušné zhodnotenie vkladu. Po tom čo sa vždy na projekt mrknem jedným okom viem na základe určitých príznakov určiť, že pôjde pravdepodobne o podvod. Skôr či neskôr.

A vy môžete tieto znaky rozoznať sami a vyhnúť sa tak strate peňazí, ktoré by ste investovali. Skôr či neskôr. Ale v tomto prípade radšej skôr.

Milionárom každý?

Totiž dnes máme internet zahltený skvelými investičnými ponukami. Podľa banerov, ktoré sľubujú zárobky vo výškach státisíce € za deň by ste mali byť v pohode nie? Zaveste vašu prácu na klinec a investujte do niektorých z týchto projektov. Stačí si vybrať, všetky sú super. Alebo nie?

Ako dokážete možno až na 90% aj pred samotnou investíciou rozoznať, či sa jedná o podvod? Napíšem vám niekoľko znakov podľa ktorých to viete zistiť. Asi žiadny investičný projekty nebude spĺňať všetky, avšak čím viac zhody objavíte, tým väčším oblúkom sa doporučujem vyhnúť danému projektu. Poďme na to!

1. Dostanete skvelé doporučenie od kamaráta

(ideálne takého, ktorý sa Vám roky neozval, ale zrazu Vám chce pomôcť zarobiť kopu peňazí). K tomuto napíšem trošku viac. Je to základný indikátor. Množstvo funkčných MLM projektov funguje na forme affiliate registrácií. Tzn. že môžete do projektu v ktorom už ste prizvať potencionálneho investora a tým dostanete za neho nejakú odmenu. Je pravda, že niekedy je to plne legit a o podvode sa nedá hovoriť. Častokrát však takto založené projekty, ktoré nemajú ani reálny produkt potrebujú nabaliť množstvá investorov. Používajú na to výhodné "pozvánky" a ak takúto pozvánku dostanete, pravdepodobne si vás chcú "prisvojiť do partie" a obrať ako kuru od peria. Fakt sú aj výnimky, ale tých je hrozne málo.

2. Žiadny reálny produkt

Ďalší veľmi častý znak. Totiž ako sa hovorí "z hovna bič neupletieš", tu to platí dvakrát tak. Pokiaľ jediné čo spoločnosť ponúka sú nejaké investičné balíčky, pričom nemajú reálne retailový produkt na trhu, jedná sa pravdepodobne o podvod. Prečo? No väčšina takýchto spoločností, ktorá láka na vysoké zhodnotenie vás nemá ako zaplatiť. Z čoho vás taká firma zaplatí ak Vám dá napr. 5% týždenne a ešte bonus 10% z každého prvého vkladu vášho pozvaného kamaráta? Pokiaľ nemá reálny produkt, ktorému robí dostatočný marketing a je možné si tento produkt teda kúpiť maloobchodne, nemá veľmi odkiaľ tieto financie získať. Jedine tým, že vás vyplatí z ďalších ľudí zapojených do tohoto projektu. Ľudí, ktorí tiež investovali. A to nás privádza k tretiemu znaku.

3. Výhodné zapojenie potencionálnych investorov do pyramídy

Prišla od kamoša pozvánka? Registroval si sa a investoval si? Zistil si, že za každého ďalšieho pozvaného dostaneš 10% z jeho vkladu tak ideš do tuha pozývať? Áno, stal si sa obeťou pyramídovej hry. Tak isto sú to praktiky, ktoré využívajú aj funkčné MLM projekty. Avšak nikdy nie sú % odmeny tak vysoké, ako v týchto prípadoch. Nehovoriac o tom, že niektoré projekty poskytujú ešte aj niekoľko úrovňové % odmeny. Keď si uvedomíte, koľko peňazí by týmto museli zaplatiť vám ako investorom, ako môžu prežiť? Keď každý pozvaný zarobí, kde je potom háčik? Háčik je v tom, že systém vás vyplatí vždy z investície pozvaných ľudí. Akonáhle poklesne záujem pridávať sa, projekt sa začne rozpadať. Tí prví možno niečo zarobia, ti čo sa registrovali neskôr možno dostanú svoj vklad a väčšina ostatných príde o svoje vložené peniaze....pyramídka sa uzavrie....

4. Zhodnotenie 5% týždenne? 105% ročne? Podvod!

Takéto sú častokrát sľubované zhodnotenia. A niekedy aj horšie. Garantovaný takýto zisk nie je reálny, určite nie dlhodobo. Akonáhle vidíte takéto cifry, ruky preč od toho....

5. Spoločnosť sídliaca uprostred kukuričného poľa?

Vo Veľkej Británii je asi jednoduché založiť za pár minút dôveryhodnú spoločnosť, ktorú nik nekontroluje a môže si robiť čo chce. Za tri roky, čo sa venujem boju proti kryptopodvodom som sa vo väčšine SCAM projektov stretol práve zo sídlom v U.K. Na tom by samozrejme nič nebolo, keby sa veľké nadnárodné korporácie, ktoré vám dovolia investovať už od pár desiatok eur (!!!) nenachádzali uprostred poľa, niekde pri koryte rieky, na moste, alebo dokonca v hoteloch. Myslím si, že ak by reálna veľká spoločnosť chcela prilákať klientov, pýšila by sa priestormi, technológiou, skladom, výrobou alebo čímkoľvek. Podvodné garážové (alebo skôr schránkové) firmy však sídlia kade tade na nezmyselných miestach. Toto na dôvere vôbec nepridáva.

6. Pofiderne vyzerajúce stránky, nefunkčné tlačidlá, žiadny kontakt...

Pokiaľ sa už rozhodnete investovať, naozaj si dobre prezrite stránky spoločnosti. Čím väčšia spoločnosť sa tvári že je, tým by web, obrázky, kontakty, vývojársky tím a rôzne modifikácie stránky mali fungovať dokonale a mali by aj dobre vyzerať. Mnohokrát som sa stretol s nepresnou grafikou, ktorú by zvládol lepšie žiak prvého stupňa základnej školy. Nehovoriac o nefunkčných tlačidlách podpory, falošných fotkách developerov (tváre nájdete kdekoľvek na internete) alebo absencie normálneho kontaktu. To všetko hrá proti nim a vy si to musíte všimnúť. Rovnako nie sú priveľmi dôveryhodné domény typu .money, .invest, .gold, .lol a pod. SSL certifikát by tiež mal byť povinnou súčasťou normálneho webu.

7. Vlastné ICO - kryptomena budúcnosti

Pokiaľ spoločnosť má vlastnú kryptomenu postavenú na nejakom blockchaine a majú ju zalistovanú na nejakej aspon jednej známejšej burze, tak je šanca, že ide o legitímnu spoločnosť. Často spoločnosti sľubujú postupný proces zalistovania svojho ICO tokenu a popri tom dovoľujú investorom kupovať túto kryptomenu. Čo ale potom s ňou? Kúpite niečo čo nikdy nemusí mať hodnotu? Na toto naozaj pozor!

8. Falošné až nelogické informácie

Podvodné stránky (čo sa týka kryptomien hlavne) často uvádzajú na úvodnej stránke, že po investovaní vaších peňazí si viete zhodnotené peniaze vybrať napr. za 60 dní od depositu. Na stránke projektu sa však mnohokrát nachádzajú štatistiky vkladov a výberov (firmy sa radi chvália, že koľko vyplatili) no po pár týždňovom fungovaní projektu na stránke vidíte, že firma už vyplatila napr. 1500 ľudí. Ako to však dokázali keď výbery ešte nie sú možné? A to už nehovorím o grafoch a cenách, ktoré nie sú aktuálne už niekoľko dní či dokonca mesiacov....

Našlo by sa ešte množstvo indikátorov, ale tieto sú najčastejšie a najdôležitejšie. Viete ich nájsť aj zaujímavo nakombinované, no doporučujem prípadnú investíciu vždy zvážiť. Predsa je len niekedy nezhodnotiť a mať ako o to prísť.

čitatelia poprosím ak máte reálnu skúsenosť s akýmkoľvek projektom, napíšte svoju skúsenosť dolu pod článok do diskusie alebo mne do emailu kryptoplatby@gmail.com. Pozriem sa na to a možno pomôžem.