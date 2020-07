Scam or not? Je Bitcoin EVOLUTION skutočne evolúcia?

99,8% zhodnotenie do 24 hodín. Krása však? Ktoby nechcel mať takéto zhodnotenie vkladu prostredníctvom nejakého programu? V prípade, že by to naozaj fungovalo, mohol by sa čestne projekt volať Bitcoin EVOLUTION, ale pravda je iná.

Bohužial je často takejto rozprávky koniec hneď po vklade peňazí. O čom je reč? Predstavujem už spomenutý Bitcoin EVOLUTION (REVOLUTION)! Poďme si ho trošku rozobrať!

Mnohé programy, alebo firmy sľubujúce výnosy pri vklade naozaj fungujú. Mnohé firmy dokážu urobiť pár % do roka a pri troche šťastí pár % do mesiaca z vášho vkladu. Samozrejme, nerobia to programy ale brokeri. No projekt s názvom Bitcoin EVOLUTION má oveľa vyššiu úroveň! A prečo by ste tomu nemali veriť? Veď to šlo na ČT1 v správach, robil sa o tomto projekte rozhovor s Bolekom Polívkom, Branislavom Jobusom, či dokonca ste sa mohli dočítať ako zarobil na tomto projekte sám Bašternák :)

Dokonca existujú články, ktoré hádžu miernu kritiku na samotný projekt Bitcoin EVOLUTION tak, aby bol dôveryhodnejší. Je však napísaný od tých istých autorov...

Keby to všetko bola pravda, bol by to nezvratný dôkaz o tom, že tento projekt funguje a títo ľudia, ktorí na ňom zarobili peniaze chcú posunúť ďalším túto možnosť zbohatnúť. Ach, opäť ako v rozprávke.

Všetko je dokonalé. Kde je problém?

Bitcoin Evolution je automatizovaná obchodná aplikácia pre kryptomenu Bitcoin. Bude obchodovať automaticky za vás a na váš účet, teda nakupovať a predávať Bitcoin. Pritom bude údajne generovať zisky aspoň 1 300 USD denne. No nie je to skvelé? :)

Pravda je však taká, že žiadne cez 99% zhodnotenie investora do tohto programu nečaká. Zaujímavosťou oproti iným podobne fungujúcim projektom je to, že vrazili do marketingu naozaj veľa a dovolili si drzosť aká nepozná hranice. Je samozrejmé že kliknutie zvedavcov im peniažky vrátilo aj keď do projektu nevstúpili.

V spojení s týmto projektom bolo naozaj veľa osobností. Či už šlo o hercov, umelcov, televízne programy ako TA3, alebo o politikov či politické strany, všetky informácie ste našli ako cez kopírák, len s prehodenými menami. Použité fotky boli z internetu a vytvárali virálny článok, ktorý mal prípadného investora prilákať.

To naozaj nevzbudilo veľkú dôveru v daný projekt. Niekedy je menej viac a keby som ja chcel takéto lži šíriť, zvolil by som miernejšie marketingové bombardovanie. A hlavne uveriteľnejšie.

Je teda Bitcoin Evolution podvod?

Rozhodne áno a existuje na to nespočetné množstvo dôkazov. Tento obchodný program nemá žiadne ocenenie ako píšu na hlavnej stránke a je navrhnutý len na to, aby vás o peniaze obral. Poďme si pár dôkazov vymenovať:

1. Úspešnosť obchodov uvádzajú na 99,4% To je priam nemožné a ak by takáto dokonalosť existovala, môžu to všetky burzy zavrieť. To značí že z 1000 uskutočnených obchodov im vyjde 994 :) To je proste utópia.

2. ceny kryptomien (napr. BTC) na hlavnej stránke sú neaktualizované a zcela mimo realitu. Pokiaľ netušia tvorci, aké sú kurzy kryptomien, ako môže ich obchodná stratégia vyhrať 994 obchodov z tisíc?

3. Okopírované články so známymi osobnosťami, aby vás prilákali sú čistým a jasným podvodom. Herci, umelci ani ostatní spomenutí o ničom netušia. Články sú kopírované a objavujú sa náhodne s mierne zmeneným textom.

4. Hodnotenie na trustpilot stránke s recenziami sa dá bezproblémov "kúpiť" od užívateľov, to že tam prevládať pozitívne hodnotenie je spôsobené tým, že ho hodnotia samotní tvorci a ľudia, ktorí ešte do projektu nedali peniaze. Ovplyvňovanie hodnotenia som videl už niekoľko krát na rôznych aplikáciách či weboch.

5. Ďalším dôkazom podvodu je umelo vytvorená diskusia pod spomínanými článkami. Do diskusie nemožno prispievať a profily diskutujúcich neexistujú. Vek príspevkov sa nemení, takže diskusia pôsobí veľmi aktuálne.

Ak by navyše dôkazy nestačili, prikladám pár odkazov na varovanie zo známej anti SCAM stránky, stránky Národnej banky Slovenska a regulačného úradu vo Veľkej Británii:

Varovanie NDS: http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/upozornenia-a-oznamenia/upozornenia-na-nepovolenu-cinnost-subjektov/upozornenie-nbs-na-platformy-bitcoin-revolution-bitcoin-evolution

Finančný regulačný orgán UK: https://www.fca.org.uk/news/warnings/bitcoin-evolution

BinaryScamAlerts: https://www.binaryscamalerts.com/bitcoin-revolution-review-scam/

To je asi tak k tomuto projektu všetko. Myslím, že to stačí. Je však neuveriteľne smutné, koľko dôvery si články získali. Množstvo slovákov aj čechov do projektu naozaj vložili svoje peniaze. Napriek tomu, že zistiť či je tento projekt SCAM je docela jednoduché. Môže za to neznalosť takýchto podvodov.

Najviac som smutný z toho, že takéto podvody nerobia dobré meno kryptomenám. Projekt Bitcoin Evolution nemá so skutočnými kryptomenami žiadny súvis a je iba na škodu, ak oklamaný človek zanevrie na kryptomeny. To mohol byť totiž jeden z ťahákov prečo investoval.

Dúfam, že ľudia budú obozretnejší a svoje naozaj ťažko zarobené peniaze nebudú vkladať do takýchto nezmyslov. Aj preto (ako výstrahu) píšem tieto články.

Ak chcete podporiť moju tvorbu dolu nechávam moje kryptoadresy.

Ak ste do tohto projektu dali peniaze a chcete sa podeliť so skúsenosťami, kľudne mi napíšte na kryptoplatby@gmail.com

