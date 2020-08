Kryptonováčik: Ako vytvorím kryptopeňaženku?

Predstavujem ďalšiu rubriku v ktorej sa budem venovať nováčikom, ktorí by chceli vedieť viac zo sveta kryptomien :) Dnešnou témou sú krypto peňaženky (walletky)

Táto rubrika bude veľmi dôležitá. Za tie roky čo sa kryptomenám venujem som videl a denno denne vidím nových záujemcov o svet kryptomien. Svet už pochopil, že sa nejedná o žiadnu bublinu, ale plnohodnotnú alternatívu finančného systému, ktorá je až moc dokonalá pre náš centralizovaný svet na ktorý sme zvyknutí. Veľmi rád však poradím všetkým, aby vedeli ako začať.

Niektoré pojmy necháme ležať, spomínal som v prvom článku, že sa nebudem venovať pojmom, výrazom a úplným základom. Avšak po zvážení a narastajúcom záujme preberieme pár dôležitých vecí na začiatok a dnes ideme na peňaženky alebo walletky :)

Založenie krypto peňaženky...

Prvý a najdôležitejší krok je založiť si krypto peňaženku. Nie je na to potrebné vzdelanie jadrového fyzika, len trošku angličtiny, no nie nejak komplikovanej.

Krypto peňaženku tzv. walletku môžete mať v niekoľkých nazvime to formátoch. Hlavne ide o rozdelenie na softvérové a harvérové. Tie hardware walletky momentálne riešiť nebudeme - venujem im neskôr samostatný článok. Ale na začiatok je pre nováčika, ktorí nechce nakúpiť a vlastniť obrovské množstvo kryptomien ideálna aj software wallet. Tých je tak isto niekoľko druhov.

Máme tzv. online walletky, ktoré si môžete stiahnúť aj do mobilu formou aplikácie, alebo sa len klasicky prihlásiť v internetovom prehliadači. Offline walletky si sťahujú do vášho pc kompletný blockchain a teda majú aj oveľa väčšiu veľkosť na hard disku a niekedy trvá synchronizácia aj niekoľko hodín. Na začiatok kľudne môžeme skúsiť aplikáciu Coinomi. Je to non custodial walletka čo znamená, že nemá na ňu dosah žiadna tretia strana. Všetky kľúče k nej po vytvorení dostanete a vlastníte vy.

Dôležitý seed...

Tu sa opäť zastavím a zdôrazním že náhodne vygenerované slová pri ktorejkoľvek založenej peňaženke, si musíte starostlivo uschovať. Pokiaľ možno ich nikde neodkopírujte, nepošlite si ich do mailu, do sms, ale ani nefoťte. Odpíšte si ich na papier a ten starostlivo uschovajte. To je totiž jediný kľúč k vašim kryptomenám, bez neho nevlastníte v podstate nič.

Intuitívne ovládanie?

Myslím si, že ovládanie väčšiny walletiek je intuitívne. Coinomi má aj desktop aplikáciu pre PC, ktorá však nie je ktovieako vyladená. Doporučujem preto mobilnú verziu, ktorú si stiahnete aj cez Obchod Play. V tejto aplikácii si môžete vytvoriť jednotlivé walletky na konkrétne kryptomeny. Jedná sa o multiwalletku takže podporuje veľké množstvo kryptomien. Vytvorte resp, pridajte si len tie, ktoré chcete teraz alebo v budúcnu vlastniť. Tento úkon sa vykoná stlačením ikony "+" Po vytvorení walletky bude jej hodnota (balance) samozrejme nula keďže ste do nej nijaké prostriedky neprijali.

Balance, posielanie a príjimanie kryptomeny...

Ak sme si už vytvorili walletku, môžeme kliknutím do nej vojsť. Ja vyberám ako príklad walletku kryptomeny BitcoinCash. Horné karty medzi ktorými sa môžete slajdom do strán prepínať sú: Receive (tu nájdete adresu pre príjem + QR kód), Balance (aktuálne množstvo a pohyby) a Send (možnosť zaslania kryptomeny na inú walletku). Receive adresu alebo QR kód môžete zverejňovať, nie je to žiadne tajomstvo. Ak vám niekto bude chcieť kryptomenu poslať, tak mu ju budete musieť skopírovať, poprípade poslať QR kód. AVŠAK POZOR! Veľmi dobre si niekoľko krát skontrolujte adresu peňaženky, minimálne pár znakov zo začiatku a pár znakov na konci!

Porovnajte tú, ktorú vám píše Coinomi s tou, ktorú ste skopírovali dotyčnej osobe, ktorá vám kryptomenu chce poslať. Keby ste sa pomýlil, tento proces nie je vratný a dotyčný by prišiel o kryptomenu a vám by neprišla. Takže 3x meraj a raz posielaj :)

Kryptomeny si môžete jednoducho nakúpiť aj na stránke Coinbase, držať ich potom viete aj tam, ale doporučujem si ich preposlať na spomínanú Coinomi walletku. Návod ku Coinbase tiež časom vypracujem :)

Toto by bolo na začiatok a bežné užívanie kryptopeňaženky všetko. Sú aj rozšírené možnosti ku ktorým sa vrátime v ďalších článkoch. Nechcete kryptomenu kupovať? Nabudúce si napíšeme článok o tom, ako viete kryptomeny získať aj zadarmo resp. ako odmenu za službu na internete.