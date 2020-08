Scam or not? Prečo som z projektu Circle zmätený?

V dnešnom dieli Scam or not? vám napíšem o skúsenostiach s investičným projektom Circle. Na tento projekt mi prišla pozvánka. Aby som vedel viac, tak som do neho vstúpil. Moje zistenia prinášam v tomto článku.

Sídlo v Prahe?

Pozvánka na tento projekt mi prišla od známeho. Tvrdil, že ide o spoločnosť so sídlom a administratívou v Prahe. Po prihlásení a kliknutí na záložku About Us (O nás) sa dozviete, že firma sa venuje CRM systémom na dodávku trading robotov a rôznymi virtuálnimi produktami. Pôsobí 15 rokov po celom svete a má kopu partnerských spoločností. Ide o spoločnosť GoldFort.

Z živnostenského registra sa dozvieme jednotlivých majiteľov resp. podielníkov, ktorí majú korene aj v Rusku. Stránka projektu Circle je v ruskom jazyku - veľmi zle preložená do angličtiny a úplne zle do španielčiny. Na to že ide o českú spoločnosť český jazyk absentuje. (prvý Red Flag?) No nič ideme ďalej.

Vzhľad stránky projektu

Po úspešnej registrácii cez affiliate link (MLM systém) sa dostanete do tzv. dashboardu kde je totálny chaos. Stretnete sa tu so stránkou, ktorá vyzerá akoby ju robil začiatočník na webdesign. Niekoľko veľkostí písiem, zle riadkované, nezarovnané. Texty niektoré po anglicky, niektoré po rusky, taký mix. Grafické prvky nezarovnané, rôzne rozhádzané, logo Circle nečitateľné a celkovo to pôsobilo strašne diletansky. (druhý Red Flag?) Povedal som si: "Nevadí, skúsim" Tak som investoval do projektu nejaké drobné.

POZOR! Toto nie je finančná rada - ja investujem do niektorých projektov len za účelom zistenia funkčnosti projektu a ďalších informácií, ku ktorým sa človek dostane až po investovaní. Nechcem podávať informácie o projekte, o ktorom neviem nič.

Privátna mena CP? Troška prepočtov

A teraz k samotnej investícii. Známy, ktorý ma na stránku pozval mi to vysvetlil tak ako to bolo vysvetlené jemu. Investovaním si zakúpim nejaké privátne tokeny CP v nejakej hodnote. Pri mojej kúpe bola hodnota jedného tokenu 0,096USD za token. Takže v tejto cene som ich nakúpil. Jeho predajná hodnota stúpla okamžite na 1.72USD za 1CP. Nie je to super? To je zhodnotenie 1700% za pár sekúnd! Kúpil som špekulatívne 208CP za 20USD. Predať som ich mohol okamžite za 357USD. To znie ako raj. ALE!

Dať tokeny do predaja nešlo všetky, len 10% so zakúpených(tretí Red Flag). A druhý problém, že predaj nenastal automaticky. Zaradil som sa niekde na 25tisícové miesto v poradí na predaj tokenu za tú cenu. Kto ho ale kúpi za 1.72USD keď jeho kúpna cena je 0,096USD? Odpoviem Vám. Nik.

Ak som správne pochopil ako veci fungujú (alebo nefungujú?) tak vaše tokeny resp. 10% tokenov viete predať len za cenu, za ktorú vás v podstate donútia tokeny predať. Nemôžete dať nižšiu aby ste vzali menší zisk a boli skôr v poradí na predaj. Nie. Cena je určená automaticky a predáte ich až vtedy keď bude ich kúpna cena taká ako vaša predajná. Odkiaľ sa teda berú peniaze na Vaše vyplatenie? No asi od investorov, ktorí ešte nekupujú CP tokeny v tejto cene. Cena tokenov pomaly stúpa. Tým myslím veľmi pomaly, a podľa stúpajúceho grafu som vypočítal, že mojich 10% CP tokenov sa mi takýmto spôsobom podarí predať za 2,5 roka. Ak teda záhadne cena neskočí vyššie. Ak by aj mala potenciál skočiť, nik nevie prečo.

Súkromná facebook skupina pre investorov

Doteraz to bola nuda, ale zábava prišla, až keď som bol pozvaný do súkromnej skupiny, ktorá bola vedená docela diktátorsky jednou osobou. Tá osoba schvaľovala len príspevky, v ktorých ľudia Circle chválili alebo sa pýtali na neutrálne zamerané informácie. Akonáhle tam niekto napísal post s pochybnosťou a nedôverou v projekt tak bol surovo zmazaný. Chápem, že to nebola dobrá reklama, ale stačilo dotyčnému vysvetliť veci. No keď sa vysvetlovať nechcelo, tak sa proste nechcelo. Keďže som tam vošiel ako investor, bol som nemilo prekvapený. Bál som sa čokoľvek napísať, tak som skupinu chvíľu len sledoval. Potom to prišlo...napísal som.

Na moju otázku ako projekt funguje, kde sa berú peniaze a prečo to celé vyzerá zvláštne na mňa administrátorka stránky začala "štekať". Vkuse dokola mi dávala informácie o tom ako je to legitímny projekt, ktorý má sídlo v Prahe a pod... Ja som sa však do dnešného dňa nedozvedel z čoho ma vyplatí firma do ktorej som investoval. Akorát mi bolo povedané citujem "Snad jste si nemyslel, že všechno prodáte okamžitě po koupi s 400% ziskem? Na to je třeba počkat" (ďalší Red Flag?) Neviem či dotyčná pani má so spoločnosťou nejaké spojenie, alebo jej ide len čisto o nábor refferalov.

No to mi bolo jasné, že to takto nejde. I keď to tak bolo prezentované. A tých 10% je nastavených preto, aby všetci hneď všetko nepredali. To je už čo :)

Počkaj až to niekto kúpi, aby si to mohol ty predať.

Takto to vidím ja a nik mi nenapísal v podstate nič iné. Každý v skupine len čaká a zháňa nových ľudí, ktorí si (pre mňa) nezmyselné tokeny zakúpi. Netuším aké je smerovanie tohto projektu, ale čakať na investorov vďaka ktorým potom cena bude stúpať a predajú to tí, ktorí nakúpili skôr je neskutočný nezmysel. A čo s tými tokenmi? Kde budú používané? O čo vlastne v tomto projekte ide? Z čoho zarábajú tvorcovia? Nie je tento celkový systém docela známy?

Záver

Každý si o tomto projekte vyvediete svoj záver. Môj ešte vyvodiť neviem, zatiaľ tomu nerozumiem a nie je toho kto by vedel niečo viac. Všetci hrajú rovnakú hru trpezlivosti, ale nik nevie prečo. Koho trpezlivosť prejde je považovaný za čiernu ovcu a prichádza cenzúra. Toto nie je rozhodne správny prístup a ani dobrý markenting. Netuším, kto je tá pani, ktorá je administrátorom v spomínanej skupine, ale jej reakcie sú nevhodné. Ako investor som odradený a ako som čítal, nie som sám.

Myslím, že peniaze vedia byť investované aj rozumnejšie v projekte, v ktorom budete mať prehľad o všetkom. Moja investícia v tomto projekte stojí dodnes a ešte asi pár mesiacov (rokov?) postojí a možno sa svojich 17CP x 1.72USD = 29,24USD za nejakú dobu dočkám :) A možno nie.