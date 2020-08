Scam or not? DasCoin alebo GreenPower? Podvodníci aj v SR a ČR!

Akákoľvek bola dobrá myšlienka projektu DasCoin, nedopadol dobre. A navyše nedopadli dobre hlavne investori do tohto projektu. Projekt potopili aj podvodníci, ktorí ho šírili (a ešte šíria) v Českej republike a na Slovensku.

Upozornenie na úvod!

Tento projekt stále šíria ľudia, ktorí sa vydávajú za akýchsi manažérov/guru projektu a chcú ho šíriť ďalej. V skutočnosti ide o obyčajných zlodejov akých je v tomto projekte zainteresovaných veľmi veľa. To či je projekt DasCoin podvod nebudem riešiť. Rozhodne však väčšina, ktorá tento projekt šíri sú podvodníci a zlodeji. Títo zlodeji okradli aj ľudí z môjho blízkeho okolia, avšak majú to sofistikovane vymyslené. Tento článok je varovaním pred podobnými podvodníkmi.

DasCoin po prúseroch mení názov a aj samotné ICO

DasCoin, ktorý sa tento rok vyvinul ako podvod (minimálne po stránke guru, ktorí ho šíria) zmenil názov a transformoval sa pod názvom GreenPower. Upozorňujem a radím všetkým, aby dali ruky preč od kohokoľvek, kto bude ospevovať jednu z týchto dvoch "kryptomien". To či je tento projekt účelovým podvodom, písať nebudem. No mimo podvodníkov, ktorí v jeho mene kradnú sa im projekt nedarí posunúť nikam. Ostalo všetko len pri sľuboch...Takže názor si utvorte sami.

Svoje peniaze už neuvidia...

Ľudia, ktorých osobne poznám boli do tohto investičného podvodu zapletení tiež. Dokonca ich volali na školenia (rozumej výmývanie mozgov) a stratégie MLM, aby zapojili čo najviac ľudí, ktorých oberú o eurá a nakúpia im DasCoin. Títo podvedení a okradnutí ľudia boli ešte aj manipulovaní zo strany nejakých manažérov projektu DasCoin, aby hľadali ďalšie obete.

Skutočný príbeh rýchlej zlodejiny...

Jedna moja známa, ktorej meno ponechám v anonymite bola okradnutá tiež. Dvaja chlapíci, ktorí jej projekt ospevovali ako revolučnú kryptomenu, ktorá nabere na tisíckach percent zhodnotenia boli ako z rozprávky o zlatom poklade. Po odovzdaní peňazí do rúk týchto dvoch chlapíkov (áno hotovosť do rúk bez dokladu, bez dôkazov = nie moc múdry krok) odišli. Z gmail schránky, ktorá sa tvárila ako oficiálna pre DasCoin (prvý red flag a docela veľký prúser) jej prišli prihlasovacie údaje na peňaženku.

Tie samozrejme nefungovali a časom projekt aj stránka DasCoin zanikli. Teda nezanikli ale zkonvertovali sa na GreenPower, ktorý mal novú peňaženku. Na tejto peňaženke však svoje prostriedky dotyčná okradnutá nenašla. Požiadala ma o pomoc a skúsil som jej poradiť ako má svoje prostriedky pýtať. No zatiaľ sme sa neposunuli. Týpci nekomunikujú a lanária stále okradnutú na svoje semináre....Drzosť najvyššieho kalibru

Ako funguje DasCoin alebo GreenPower v súčasnosti?

Pripomínam, že DasCoin sa považoval za revolučnú kryptomenu. Bohužial aké boli ovácie tak projekt aj dopadol a dnes je množstvo podvedených ľudí bez svojej investície (alebo bez prístupu k svojim coinom). Pričom potenciál mohol byť vcelku legitímny, ale z mnohých šíriteľov tohto produktu sa stali podvodníci.

Tento projekt sa naďalej aj v tejto chvíľi šíri po Slovensku a úplne legálne...v rukách ľudí, ktorých zaujíma len vaša peňaženka.

Prečo na toto upozorňujem?

Nie som investičný poradca, ale voči podvodníkom, ktoré robia zlé meno kryptomenám budem vždy upozorňovať. Zachránil som už financie viacerím, ktorí chceli investovať napr. do CloudTokenu, PlusTokenu, OneCoinu a pod....Aj to len preto, lebo sa mi ozvali ľudia vopred s informáciou, že chcú do takéhoto projektu investovať. Ja vždy podávam len vlastný názor a pohľad na vec. Ak si z toho niekto niečo vezme, tak si vezme, ak nie, nevadí. Každý má svoju hlavu.

Pokiaľ ste boli obeťou šíriteľa DasCoinu a ste v kontakte s tým, kto Vás na tento projekt nahuckal, napíšte mi na kryptoplatby@gmail.com, možno budem vedieť pomôcť. Poprípade vám zadarmo zanalyzujem akýkoľvek projekt, ktorý máte vyhliadnutý pre prípadnú investíciu.

