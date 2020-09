Smernica AMLD5 proti praniu špinavých peňazí v praxi už od 2021?

Už od roku 2016 kedy padol prvý návrh na smernicu proti praniu špinavých peňazí. Jej obšírne znenie nebudem vysvetlovať, ale čo to pre nás v praxi znamená? Stratíme poslednú anonymitu?

Dňa 20. decembra 2017 bola uzatvorená dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou týkajúcej sa posledných dodatkov k Smernici proti praniu špinavých peňazí. (Anti Money Laundering Directive – AMLD 5) , ktorú navrhla Európska komisia v júli 2016.

Táto dohoda bola reakciou na kauzu Panama Papers z roku 2016. Smernica, ktorá vzišla mala za cieľ zabrániť zneužívaniu finančného systému na financovanie trestnej činnosti a posilniť pravidlá transparentnosti, aby sa zabránilo masovému utajovaniu finančných prostriedkov.

Čo to v praxi pre nás znamená?

Iba to, že tam kde sa všade vyžaduje príjem alebo výdaj akýchkoľvek finančných prostriekov, bude nasadená kontrola či regulácia. Týka sa to mnohých zmenární, búrz, ATM bankomatov a samozejme v neposlednej rade online bánk.

Pri ATM bankomatoch ostaneme, pretože tie sú momentálne dôležitou témou. Prečo? Týkajú sa hlavnej oblasti, ktorej sa čoraz viac aktívne venujem. Tou sú kryptomeny. Kryptomien sa táto smernica dotkne tak isto. Preč?

Krypto ATM bankomaty

Po svete sa už nejaký ten rok zjavujú kryptomaty. Sú to stroje podobné bankomatom. Ich účelom je zmenáreň kryptomien na FIAT (bežné peniaze USD, EUR, GBP atd..) a opačne. V podstate fungujú ako rýchla burza/zmenáreň. Pri nákupoch alebo predajoch väčších súm denne (častokrát cez 5000€) vyžadujú KYC overenie. Toto KYC overenie je tak isto pod záštitou zákona EU legislatívy. Do určitého denného výberu/vkladu sa toto overenie nemuselo vykonať. Ktokoľvek pri kryptomate stál tak nemusel svoje údaje z OP alebo VP skenovať do stroja za účelom identifikácie.

Po novom však od roku 2021 bude KYC na základe AMLD5 smernici sprísnené natoľko, že majitelia týchto kryptomatov (a samozrejme aj iných ATM ktoré vedeli pracovať pri určitej sume bez KYC) budú nútení vyžadovať od dotyčnej osoby obsluhujúcej ich stroj overenie totožnosti aj pri malých sumách.

Čo je to KYC? A načo slúži?

KYC overenie skr. "Know Your Customer - poznaj svojho zákazníka" je legilstívne zavedenie, ktorého úlohou je kontrola a monitoring zákazníkov. S tým je súvisiace AML (Anti Money Laundering), ktorého cieľom je monitoring prania špinavých peňazí za účelom nelegálych predajov, podvodov a terorizmu.

Vy ako bežný zákazník, ktorý chcete zaplatiť za službu však týmto overením musíte prejsť. Častokrát sú potrebné len vaše základné osobné údaje, niekedy skenovanie OP, VP poprípade účtov a bank. výpisov. Takouto identifikáciou vás v prípade potreby vedia vyššie úrady vyhľadať a riešiť s vami problém, ktorý nastal. Napr. kontrola riadneho zdanenia.

Stratíme už úplne anonymitu?

Mnohí sa toho obávajú a sú zásadne proti KYC a iných overovaniam. Majú vzato, že takéto kontroly im berú osobnú slobodu, ich súkromné údaje a v prípade potreby im tieto úrady zasahujú do života (napr. exekúcie). Ja si to osobne úplne nemyslím, napriek tomu je to v niektorých sférach a oblastiach prehnané.

Regulácie vs. kryptomeny

Takýmito smernicami chce Európska únia skrze štáty bojovať s nekontrolovanými financiami medzi ktoré radia aj kryptomeny. Určitou reguláciou ich donútia aspon k evidencii zákazníkov, ktorí s kryptomenami pracujú. Má to aj svetlú stránku. Je to však ďalší znak, že kryptomenám sa darí a systém má z nich strach. Určitými reguláciami dokážeme skĺbiť fungovanie kryptomien na blockchaine a bežného finančného systému, ktorý všetci poznáme.

ZÁVER:

Ak niekto bude chcieť obísť napr. odvody z príjmu z predaja krytomien tým, že pôjde ku kryptomatu a nebude chcieť zadávať svoje osobné údaje, či skenovať doklady, bude si musieť nájsť iný spôsob. To všetko je však nelegálne a nedoporučujem to a presne vďaka takýmto špekulantom, ktorým sa to v minulosti podarilo vznikajú takéto smernice.