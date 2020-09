Scam or Not? Je Mind Capital podvod?

Aktuálne šíriaca sa investičná príležitosť tohoto roka! Je to ale vážne tak? Je Mind Capital regulérna spoločnosť alebo ide opäť o sofistikovaný ponzi, ktorý len využíva MLM a zneužíva meno známej osobnosti?

Dostávam trikrát za týždeň pozvánku na tento úžasný projekt. Sľubujúc 0,5% - 1,5% denne je to opäť ďalší z projektov snov. V podstate investujete vaše ťažko zarobené peniaze a vložíte ich do tejto siete neznáma a budete dúfať že dostanete zaplatené. A veru zatiaľ dostanete. Takéto tu už bolo. No ľudia rýchlo zabúdajú...

Participácia na SCAME?

Ten kto vás pozval do tohto projektu vám sľuboval zárobok? Pasívny príjem? A spýtali ste sa čo vlastne táto spoločnosť robí? Čím sa zaoberá? A prečo má dôvod nám rozdávať svoje peniaze zo zisku, ktorý si vlastne dokáže vyrobiť a nechať pre seba?

Možno vám časť toho vysvetlil, ale na 90% vôbec netuší o čom je reč, len to šíri ďalej pretože je súčasťou MLM. Napriek tomu vám spoločnosť doporučuje, pretože majiteľom je známy bohatý španiel, ktorý zarába gamblingom a dokonca o ňom natočili film? To je správne info a rozhodne je to ťahúň marketingu. Pán je v skutočnosti CEO Mind Capital.

Je možné, že po vložení prostriedkov naozaj na tomto projekte zarobíte. Ale všetko má svoj koniec a bez jeho šírenia medzi ďalších ľudí vás nebudú mať z čoho vyplatiť. Takto to totiž väčšinou funguje. Ak prilákate nejakých investorov, ste za vodou. Keby bola Mind Capital založená na zárobku aký ospevuje, nebolo by potrebné zháňať ďalších investorov a platiť im viac než zarobia oni sami, no nie? Načo by to robili?

Čo o sebe Mind Capital tvrdí?

Za Mind Capital stojí známa osobnosť v Španielsku, o ktorej je natočený aj film The Pelayos, jedná sa o pána s menom Gonzalo García-Pelayo. Je to hudobný producent, filmový režisér, rozhlasový a televízny hostiteľ, známy tým, že porazil kasína v 90. rokoch so svojím ruletovým systémom, o čom je aj spomínaný film Pelayos, napísal tiež 3 knihy o stávkovaní.

V roku 2006 otvoril školu, ako zvíťaziť v online pokri. Po revolúcii vo svete športových stávok sa teraz začal zaoberať sa svetom kryptomien (!)

Je jediným na svete, kto vyvinul osvedčené výherné systémy pre kasína, dostihové preteky, športové stávky a poker. Je držiteľom svetového rekordu v počte rekordov za rok.

Jeho film "Život v Seville" sa považuje za jeden zo 100 najlepších španielskych filmov v histórii a 1 z 900 najlepších svetových filmov. Jeden z mála Španielov, ktorý sa objavil na titulnej strane LE MONDE. Režíroval 14 filmov, produkoval viac ako 160 albumov a je známy ako otec andalúzskeho rocku.

Gonzalo García-Pelayo po 1 roku preukázaných testov a výsledkov otvoril v Španielsku otvoril spoločnosť MindCapital, ktorá je vytvorená matematickými odborníkmi, inžinierov a analytikmi z rôznych oblastí sveta. AI algoritmy sú vyvinuté s cieľom nájsť príležitosti na nákup a predaj - aktivita v reálnom čase. Celé vyvinuté od nuly, s mobilnými aplikáciami v budúcnosti!

Majiteľ existuje, spoločnosť existuje, v čom je problém?

Dal som si námahu a zhliadol som všetky videá s ním (vysvetlenie funkcie rulety, stávkovanie konských dostihov, niekoľko pozvaní v zábavných reláciách, prestavenie filmu atd....) Na Mind Capital má pár zaujímavých videí, kde sa dozviete čo ho k tomu donútilo a prečo Mind Capital vznikol. Rozhodne sa dozviete aj na akom princípe funguje.

Napriek tomu tu niečo nesedí

Pokiaľ ide o pána García-Pelaya, ten nemá žiadne skúsenosti s blockchainom a kryptomenou a vlastne nie je jasné, prečo by viedol kryptomenu MLM ako Mind Capital. Má svoje rulety a svoje stávky. Predpokladám, že potrebovali známu osobnosť, ktorá by dodala ich „ponuke“ na dôveryhodnosti, a že za to bol za to veľmi dobre zaplatený.

Veľa dôležitých údajov chýba a niektoré informácie šokujú

Pri bádaní narazil aj na španielske články, ktoré upozorňovali na Mind Capital ako na podvod s cennými papiermi! Jedno oznámenie prikladám no dajú sa ich na internete nájsť tucty: https://bit.ly/2ZwXV4n

Rovnako ako väčšina takýchto webových stránok, ani www.mind.capital nezverejňuje základné podrobnosti, ako napríklad zoznam kryptomien, s ktorými sa obchoduje, na ktorých kryptoburzách sa tieto aktíva obchodujú, aký je vlastne algoritmus automatického obchodovania systému, históriu atď.

Sprostredkovateľ napriek tomu zverejnil grafiku predpokladaného historického výkonu svojej platformy, ktorá sa môže javiť ako sľubná z hľadiska ziskovosti, ale v skutočnosti nejde o preukázaný záznam. Toto je iba graf, ktorý môže vytvoriť každý, kto má základné znalosti o tvorbe webových máp.

Nereálne zisky

Ako už bolo spomenuté vyššie, spoločnosť Mind Capital sľubuje výnosy v rozmedzí od 0,5% do 1,5% denne. Sú to jednoducho nereálne sľuby. Nikto vám nemôže zaručiť také denné zisky na volatilnom trhu s kryptomenami. Okrem toho to vyvoláva otázku, že ak už má Mind Capital úspešného obchodného robota schopného generovať až 1,5% denne, na čo potrebujú vaše peniaze?

Spoločnosť Mind Capital tvrdí, že si účtuje 35% zo ziskov vytvorených na pokrytie prevádzkových výdavkov a zvyšných 65% je údajne rozdelených svojim klientom. Podľa nášho názoru nemá zmysel deliť sa o zisk z automatizovaného obchodovania s kryptami s niektorými investormi a nechať si iba 35%. A to nepočítame ešte s tým že z oných 35% Vám musia platiť affiliate % z novo dotiahnutých ľudí. Alebo odkiaľ tie peniaze vezmú?

Záver?

Mind Capital je anonymná neregulovaná webová stránka, ktorá sa na čiernu listinu dostala medzi finančné úrady v Španielsku. Využíva na marketing známeho profíka v oblasti gamblingu a stávok. Zisky sú rozprávkové a dôkazy ich zárobkov žiadne. Rovnako ako dôkazy funkčnosti robotov na trade. Nie je známe kde obchodujú a ani s akou kryptomenou. Táto spoločnosť síce funguje už dlhšie, ale pravdepodobne len vďaka dobrému marketingu a menu pána García-Pelaya.

Toto nie je investičná rada: Doporučujem zvážiť investíciu do tohto projektu, nie je príliš odlišný od SCAMu OneCoin, akorát nemá vlastnú kryptomenu. Pokiaľ by to všetko fungovalo dlhodobo boli by sme všetci milionári a nemuseli chodit do práce :)