Neexistujúce kryptomeny? Stručný pohľad na AppUCoin

Väčšina investorov, ktorí si hľadajú kryptomenu do ktorej by investovali si ich poriadne naštudujú. Týka sa to hlavne tzv. shitcoinov. Čo keď nejaká kryptomena nemá info akoby ani neexistovala? Rozoberme si dnes jednu z nich...

Väčšina investorov, ktorí si hľadajú kryptomenu do ktorej by investovali si ich poriadne naštudujú. Týka sa to hlavne tzv. shitcoinov. Vyhľadajú si vývojový tím, prečítajú whitepaper, skontrolujú coinmarketcap či coingecko či ju obsahuje a mnoho ďalších indícií, ktoré investorovi povedia či má zmysel do danej kryptomeny investovať.

Čo si však myslieť o kryptomene, ktorú marketingovo nejaké spoločnosti tlačia, ale v skutočnosti nie je jediný dôkaz jej existencie?

AppUmbrella

Údajne česká spoločnosť, resp. zahraničná spoločnosť s českou pobočkou má presne takýto typ kryptomeny. Fungujú od roku 2017 a okolo tejto spoločnosti je mnoho kontroverzie. Nebudem tu rozoberať či je AppUmbrella legitímna spoločnosť s dobrým zámerom alebo nie. Na to nájdete na internete dostatok článkov a analýz. Rozobereme si tu len ich vlastnú kryptomenu AppUCoin, ktorá je pokrytá ešte väčším tajomstvom.

Aký blockchain?

Pokiaľ vzniká kryptomena, mala by mať všetky znaky kryptomien ako takých. Teda by mala byť decentrazilovaná a fungovať prostredníctvom blockchainu. Väčšina nových kryptomien beží v 90% prípadoch na Ethereum blockchaine. Sú to tzv. ERC20 tokeny. Kryptomena AppUCoin však na žiadnom blockchaine nebeží. Na stránkach spoločnosti sa o tejto kryptomene veľa nedočítate. Ak sa jedná o skutočný token, prečo nemá spoločnosť AppUmbrella o tomto tokene žiadne zverejnené technické informácie? Na akom beží blockchaine? To je myslím základ.

Whitepaper chýba, základná chyba!

Dôveryhodnosť kryptomeny AppUCoin uberá aj to, že nikde nemajú k nej zverejnený whitepaper. Jedná sa o dokument, ktorý častokrát obsahuje všetky potrebné informácie vrátane využitia kryptomeny. AppUCoin pravdepodobne funguje vo vnútri štruktúry nejakej konktrétnej aplikácie. Pokiaľ je to tak, nie je decentralizovaná a nemôže sa reálne nazývať kryptomenou. Ide zrejme len o vnútrofiremnú vytvorenú jednotku, ktorej nastavili nejakú hodnotu.

Podivná ťažba bez zaťaženia HW

Napriek všetkým vyššie uvedeným skutočnostiam sa snaží spoločnosť ľudí presvedčiť, že táto kryptomena existuje a dokonca sa dá ťažiť. Kryptomenu ťažia virtuálne veže, ktoré si v aplikácii viete zakúpiť. Jedna veža stojí 605kČ resp. to je suma za registráciu do ich programu ku ktorej dostanete túto prvú vežu "zdarma". Ťažba po zakúpení začne a ťaží AppUCoin kryptomenu, ktorá má nejakú kolísavú hodnotu. Čo túto hodnotu určuje nik netuší a nie je to ani vysvetlené. Myslím, že hodnotu určuje počet investorov do týchto veží. Nič iné nedáva logiku. Ťažba je virtuálna a nezaťažuje hardvér. Ako by aj mohla byť skutočná, keďže kryptomena v podstate neexistuje však?

Skratka AUC existuje, ale...

Kryptomena AppUCoin nesie skratku AUC a preto sa môže niekomu zdať, že o nej na internete nejaké informácie nájde. Netreba si to však mýliť. AUC je skratka aj pre Auctus, ktorá s AppUCoin nemá nič spoločné. Túto istú skratku má aj Afri Union Coin, ktorý taktiež nemá nič spoločné s AppUCoin kryptomenou.

Kryptomena nie je na žiadnej verejnej burze

Základ pre dôveru v ERC20 token, s ktorým to nejaká spoločnosť myslí vážne je čo najskoršie zalistovanie na nejakej verejnej burze. Čím známejšia burza tým lepšie. AppUCoin však nie je zalistovaný na žiadnej verejnej burze. AppUCoin dokonca nie je ani na základom coingecko alebo coinmarketcap. Neexistuje ani peňaženka, ktorá by ju podporovala. Jej existencia nesiaha ďalej ako za stránky spoločnosti App Umbrella čo je docela zvláštne. V takúto kryptomenu má niekto dôverovať a investovať do nej peniaze? Odpovedzte si sami...

Prečo je AppUCoin veľmi riskantný?

Mám dlhoročné skúsenosti s rôznymi projektami, ktoré boli vo väčšine prípadov investičné, revolučné atď... AppUCoin sa mi podobá však na bežné vymyslené krytomeny, ktoré fungujú len v systéme vývojárov a slúžia výhrane len vnútorne pre ich účel. Takéto kryptomeny (vlastne to ani nie sú kryptomeny) sú veľmi nebezpečné, pretože nech má projekt akokoľvek dobrý zámer, môže sa čokoľvek stať a tento projekt "umrie". Kryptomenu v ich systéme si vezme zo sebou keďže nie je možné si ju kdekoľvek preposlať. Vaša investícia je závislá od toho či sa firme darí alebo nie. A to je silne centralizovaná záležitosť. Na toto kryptomeny nevznikli.

Záver a posudok

Coin AppUCoin nie je ničím zaujímavý a sú ich stovky až tisíce podobných. Spomeniem napríklad online hru rollercoin, ktorá má tak isto svoju vlastnú kryptomenu RLT (Roller Coin) a tú si viete ťažiť aj meniť na inú kryptomenu. Ale len na danej stránke. Nikde inde. Dokonca aj tento herný token má niečo ako Whitepaper. AppUCoin nie je ničím odlišná od takýchto fiktívnych kryptomien a preto je zvláštne že jej tvorci berú tento projekt vážne.

V dnešnej dobe je veľmi riskantné investovať už len do coinov, ktoré sú vyššie ako TOP20 na coinmarketcap. O tom aké riskantné je investovať do virtuálnej meny, ktorá nemá nikde žiadne zalistovanie ani bližšie info nebudem ani písať. Verím, že každý rozumný investor zváži kam svoje ťažko zarobené peniaze dá. Možno aj na základe tejto mojej analýzy.