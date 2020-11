Sofistikovaný projekt Cloud Token 2.0 - jedná sa o podvod?

Dnes si rozoberieme projekt, ktorý donedávna (doba pred koronou) bol ešte považovaný za legit projekt, ktorý pôjde niekoľko rokov bez problémov. Reč je o Cloud Token 2.0. Dnes máme po ňom bohužiaľ už hromadu okradnutých ľudí...

Ako je to možné? Cloud Token 2.0 totiž stále (ne)funguje.

Automatický trading BOT?!

Áno čítate správne. Cloud Token 2.0 funguje na princípe trading BOTa menom Jarvis. Tento trading BOT manipuluje s vašimi prostriedkami, ktoré mu pridelíte prostredníctvom aplikácie. S nimi následne obchoduje a vy profitujete. Sľuby sú okolo 8-12% mesačne. To nie je až taký nezmysel a preto to celkovo vyzerá ako legitívny projekt.

Aplikácia vyhľadateľná aj v obchode play?!

Majú vlastnú aplikáciu Cloud Token 2.0, ktorú nájdete aj na Google play obchode. Je to celkom zaujímavé, pretože každý jeden Scam projekt, na tomto Android obchode dlho nevydržal. Bol nahlásený a okamžite vymazaný. Zo záhadného dôvodu táto aplikácia aj dnes stále svieti na Google obchode.

Prepracovaná aplikácia, ktorá má háčik...

Aplikácia je celkom slušne vymyslená. Okrem bežnej peňaženky máte k dispozícii aj všetky plány „organizácie“ ako sú benefity platieb, cashback, loans, krypto karta a v neposlednej rade aj letenky či zájazdy. Toto všetko tam tvorcovia stihli pridať, ale samozrejmosťou je, že platobnej karty ani leteniek sa nikto doposiaľ nedočkal. A to nie je všetko! Aplikácia údajne funguje na báze Blockchain 4.0, čo je trošku zvláštne, pretože doposiaľ nie je funkčná ani tretia generácia.

Jarvis čo by trading BOT za sebou nenecháva žiadnu stopu. Jeho obchody nemôžete nikde vidieť ani skontrolovať. Vlastne ani netušíte či naozaj existuje. Viete len že si zamknete svoj vklad do tohto BOTa a on vám generuje sľúbené zisky. A to naozaj generuje.

V čom je teda problém?

Projekt funguje niečo cez rok a do cca februára 2020 nezaznamenal nijaké problémy. Veľmi podobne sú teraz na tom projekty ako Mind Capital či Kelta (o ktorej dojmy napíšem v ďalšom článku) Všetky tieto projekty spoľahlivo fungujú, ale dokedy? Cloud Token vyplácal svojich investorov dovtedy, kým „naskakovali“ noví. Je to tradičná záležitosť mnohých hyip projektov.

Užívatelia sa sem tam sťažovali, že ich zisky si nemôžu vybrať z BOTa na Cloud Wallet a niektorí zase z Cloud Wallet na svoje peňaženky. Sľuby o benefitoch nebudem ani spomínať, väčšina sa dodnes nezrealizovala.

Zamknuté financie a projekt ďalej beží...

Najzáhadnejšie na tom celom je to, že ľudia nevedia z projektu vybrať peniaze už cca od Marca tohto roku a napriek tomu projekt nebol zastavený, google play ho nezmazal a nič nenasvedčuje tomu, že by tu niečo nehralo. Ale v skutočnosti ostáva strašne veľa nevyplatených ľudí. Sem tam niekomu príde po 30tich dňoch jeho výber. Aj to predpokladám, že len v dôsledku toho, že zainvestovali noví ľudia. Teda klasická pyramída s nefunkčným a možno neexistujúcim trading BOTom.

Linky na videá a články dokazujúce, že ide pravdepodobne o podvod:

Analýza a prirovnanie Cloud Token k PlusToken alebo OneCoin https://news.bitcoin.com/cloud-token-and-the-rise-of-mlm-crypto-projects/

Analýza s investíciu známeho youtubera technicky zameraného kanálu: https://www.youtube.com/watch?v=2TVk1Urh2lI

Ďalšia analýza na základe článku, ktorý v bodoch hodnotí projekt ako SCAM:

https://www.youtube.com/watch?v=6YnPvM5Rn_A

Myslím si, že je jasné ako dopadne tento projekt. Zatiaľ nie je dostatok dôkazov, ale predpokladám, že koniec sa blíži. Je až zarážajúce, že stále funguje a dá sa nájsť na google markete. Podobné projekty môžu fungovať roky, pokiaľ sú dobre sofistikovane navrhnuté a majú dobrý marketing. Každopádne z toho väčšinou vyjde menej ľudí v zisku ako v strate. A to je ich účel. A to neplatí len pre projekt Cloud Token 2.0