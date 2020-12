Ako zdaniť kryptomeny na SR a ČR? Stručné zhrnutie zo streamu Binance

V stredu bol vysielaný unikátny a jedinečný stream v českom jazyku na youtube kanáli Binance o tom Ako daniť kryptomeny v Česku a na Slovensku.

Moderátor Dariusz (kryptomagazin.cz) a Maya Bersheva (Community manager - Binance) mali dvoch hostí. Michal Hanych za Českú republiku a Lukáš Steiniger za Slovenskú republiku. Tí, ktorým sa nechce pozerať záznam, napíšem zhrnutie tohoto streamu s najdôležitejšími a najzaujímavejšími bodmi tu. Venovať sa budem prevažne slovenskej časti streamu, ktorá nás všetkých zaujíma najviac :)

Upozornenie: Obsah tohoto článku nie sú finančné rady, len tlmočenie live záznamu spoločnosti Binance.

Kedy daniť krypto?

V okamihu kedy kryptomeny premieňate na zisk, musíte zisk zdaniť. Je jedno či je to zisk v ďalšej kryptomene, alebo či kupujete za krypto rodinný dom, auto, alebo kryptomenou platíte v obchode. Je jedno či ste krypto predali cez veksláka, alebo či ste menili peer to peer alebo pomocou nejakej decentralizovanej burzy. Daniť musíte nech ste k zisku prišli akýmkoľvek spôsobom. Proste si odpočítajte od celkového obratu vstupné náklady spojené napr. s kúpou kryptomien a máte zisk.

Koľko % zo zisku je potrebné zdaniť?

Z tohoto zisku je potrebné zaplatiť 19% daň z príjmu (v Českej republike 15%) v sekcii ostatné príjmy a zároveň je potrebné odviezť zdravotné odvody z tohto zisku vo výške 14%. Zdravotné odvody z príjimu z kryptomien v Českej republike neplatíte.

Podnikáte s kryptomenami? Od Marca 2021 nastáva zmena!

Od marca 2021 vzniknú nové voľné živnosti týkajúce sa kryptomien! "Poskytovanie služieb v zmenárni virtuálnej meny" a "Poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny" Toto samozrejme nemusíte pridávať do živnosti, ak máte možnosť napr. na svojom eshope platiť kryptomenou. Na to slúži evidencia z danej platobnej brány.

Kde a v akom prípade sa nemusí daniť krypto?

Reč bola hlavne o Nemecku v ktorom sa síce krypto zdaňuje, no pokiaľ daňový rezident Nemecka (tj. má tam trvalý pobyt a je teda platcom dane v Nemecku) nakúpi krypto, utrží na ňom zisk a bude HODLovať viac ako rok, tak je po roku oslobodený od zdanenia :) Je to podobné ako pri kúpe akcií. Toto však na Slovensku a v Českej republike neplatí. Napríklad v takom Portugalsku môžete urobiť aj 1-2 pohyby ročne bez zdanenia. Tj. viete si vymeniť krypto za iné krypto alebo za FIAT. U nás a v ČR nedaníte krypto len keď HODLujete trvalo. Bez výmeny za FIAT, inú volatilnú kryptomenu či stable coin. Možno niekoľkoročným HODLom dospejete raz k zmene zákona a budete môcť krypto predať bez zdanenia :)

Otázky z chatu a skrátené odpovede:

Otázka 1: Je nutné daniť výber z Dex alebo z kryptomatu?

Odpoveď 1: Áno je. Je to však otázka dokazovania.

Otázka 2: Môže sa uplatniť stráta z jedného obchodu voči zisku z druhého obchodu v jednom daňovom priznaní?

Odpoveď2: Áno môže. V ostatných príjimoch jedného zdaňovacieho obdobia môžu byť započítané aj mínusy = stráty čo vám poníži daň z príjmu.

Otázka 3: Slovák žijúci v ČR, ktorý nakupuje kryptomeny cez český účet v českej banke má daniť kryptomeny kde?

Odpoveď 3: Tam kde je daňovým rezidentom. Pokiaľ má trvalý pobyt na SR tak dane by mal platiť tam. Pokiaľ však je daňovým rezidentom v ČR tak platí daň tam. Sú určité výnimky kedy je možné, aby slovák s trvalým pobytom v SR danil v ČR :)

Otázka 4: Ako doložiť pohyby burzy, ktoré už neexistujú (tj. skrachovali)?

Odpoveď 4: Dôkazové bremeno je na vás, treba doložiť všetky potrebné vstupy a výstupy z burzy zaznamenané napr. v konfirmačnom emaily, screenshot, v blockchain exploreri a pod...

Otázka 5: Ak by EU zdaňovala krypto na federatívnej úrovni, môže to byť nadradené zákonom SR/ČR?

Odpoveď 5: Nie je moc reálne harmonizovať danenie Z príjimov. Jediné čo je v EU harmonizované je DPH. Ale ak by sa to stalo, môže to byť prikázané smernicou EU všetkým štátom EU.

Otázka 6: Čo keď nakúpim na Binance kryptomeny, ktoré nikdy nepredám? Budem platiť len Binance kartou.

Odpoveď 6: Je to to isté ako výber FIATu. To čo ste vložil na Binance treba odpočítať od súčtu platieb a to je zisk, ktorý je potrebné zdaniť.

Otázka 7: V prípade, že som kúpil Bitcoin na úver, môžem uplatniť v daňovom priznaní úroky?

Odpoveď 7: Áno.

Otázka 8: Ako má daniť študent alebo neplnoletý?

Odpoveď 8: Za neplnoletého alebo študenta zdaňuje zákonný zástupca (napr. rodič)

Otázka 9: Zdaňujú sa aj airdropy?

Odpoveď 9: Áno, je to vlastne čistý zisk bez vstupných nákladov.

Ako samostatne spomenutá otázka bola či sa zdaňuje aj kryptomeny formou daru. Na dary sa nevzťahuje zdanenie. Platí to však len na dary veľmi blízkej osobe z rodiny. Avšak nie je možné dar vrátiť späť akoby niektorí chceli špekulovať :) No je to určitá pomoc.

Toto boli stručne zhrnuté témy a otázky s odpoveďami. Opakujúce sa otázky a komplexnejšie otázky som vynechal. Vybral som len to najdôležitejšie a najzaujímavejšie. Snáď niekto tento výcuc z vyše hodinového streamu ocení :)

Kto by chcel video verziu tak tu: https://www.youtube.com/watch?v=h9fk3VA7cUU