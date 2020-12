5 rád ako inšpirovať nováčika, aby sa zaujímal o kryptomeny

Častokrát vidím v krypto skupinách na facebooku alebo na discordoch rôznych komunít otázku krypto adopcie. To, že edukujeme ako kryptomeny nakúpiť, držať a používať je fajn, ale ak človek ku tomu nemá vzťah, sotva ho presvedčíme.

No ako je možné dostať do kryptosveta nováčika? Pokiaľ teda nepríde samozrejme sám. Ako ich inšpirovať a presvedčiť, že je to oblasť, o ktorú by sa mali začať zaujímať? Dám sem 5 tipov, ktoré síce nesadnú každému, no práve pomocou nich som do kryptosveta dostal už ja sám desiatky resp. stovky ľudí. Aké možnosti to sú?

1. Peňaženka aj "vedenie účtu" na kryptomeny je zdarma!

Povedzme, že chcete do krypta priviesť vášho známeho - nováčika. Čo je pre neho najlepšia správa? No predsa, že je vedenie účtu v krypte zadarmo nie? Prečo spomínam vedenie účtu? V kryptomenách žiadny účet nie je, je tam walletka (peňaženka). Áno, je principiálne podobná ako účet v banke. Akorát k tomuto má kľúč len dotyčný majiteľ. Treba Vášmu známemu vysvetliť, že to že si ju nainštaluje ho nebude nič stáť.

Nainštalujte mu na začiatok non custodial SW peňaženku (napr. Coinomi) a vysvetlite dôležitosť privátnych kľúčov. Možno to bude považovať za nepodstatné, ale to nevadí. Ste na začiatku. Ide o to, aby ho to neskôr samého lákalo sa o to zaujímať.

2. Bojí sa volatility? Skúste na začiatok stable coin

Potenciálny strach u nováčika môže byť z toho, že ihneď po výmene FIAT-u za nejakú kryptomenu pôjde hodnota portfólia dolu vodou kôli volatilite. Pokiaľ je toto jeho jediný argument, tak mu povedze o stable coinoch. Je ideálne začať s nimi a naučiť sa na nich. Nie je to síce ideálna "oblasť" kryptomien, ale na to, aby sa človek dostal do kryptosveta to stačí. Pri USDT (Tether) bude mať napríklad rovnakú hodnotu ako v dolároch a bude o to kľudnejší, že to nemôže ísť nižšie.

Na stable coinoch typu USDT alebo DAI sa vie nováčik cítiť dobre a neskôr môže zmeniť aj za volatilnejšiu a zaujímavejšiu kryptomenu. Ide tu len o to, že už pri stable coinoch nie je vo FIAT-e. A to je najdôležitejší krok, ktorý bolo potrebné spraviť. Potom ste už len kúsok od toho zmeniť stable coin za niečo zaujímavejšie - perspektívnejšie.

3. Predstavte mu možnosti využitia kryptomien!

Možno sa dotyčný bude čudovať, ale mali by ste spomenúť, že sa dá kryptomenami platiť na rôznych eshopoch a aj kamenných predajňach po ČR a SR. Platobné brány na kryptomeny zabezpečuje v CZSK spoločnosť CDPAY. Majú vlastné pluginy pre rôzne typy eshopov ako prestashop, wordpress či iné...

Ak spomeniete medzi inými aj zvučné meno ako Alza tak možno vzbudíte záujem u nováčika a zároveň možno popustí kritiku nedostatku miest pre používanie krypta. Toto môže dokonca odvrátiť myšlienky, že kryptomeny sú bublina, pretože uvidí, že už krypto mnohí implementujú do svojich eshopov. Každý jeden pridaný eshop s možnosťou platby v kryptomených tvorí kryptomenám reputáciu a tým aj dôveru u bežných ľudí.

4. Odoslaná transakcia je prijatá druhou stranu aj do niekoľkých sekúd

Spýtajte sa potenciálneho nováčika, ako rýchlo trvá prevod eur z účtu na účet v rozdielnych bankách? Dva dni a v prípade víkendu aj 4 dni! A ako dlho trvá zaslanie rovnakej sumy v nejakej kryptomene? Len pár minút a v lepšom prípade niekoľko sekúnd.

Niektoré prebehnú rýchlejšie a niektoré pomalšie. A to sa dá ideálne využiť aj pri bazárovom predaji. Doobeda sa viete dohodnúť a poobede pošlete financie. Peniaze dojdu za pár sekúnd a vy môžete ísť balík zabaliť a poslať, nie je to úžastné?

Predstavte si podnikateľa, ktorý predáva cez eshop svoj tovar a nepošle tovar skôr ako ho má vopred zaplatený. S kryptom sa mu urýchlia objednávky niekoľko násobne!

5. Investícia do budúcna s využívaním airdropov, faucetov, klikačiek atď.

Nie je to síce gro čoho sa krypto týka, ale drvivú väčšinu ľudí som do krypta priviedol práve cez rôzne faucety a dropy. Faucet je zdroj odmeňovania kryptomeny za nejaký jednoduchý úkon. Niekedy stačí byť na stránke, alebo na niečo kliknúť.

Z faucetov, klikačiek alebo airdropov sa z Vás nestanú milionári, ale práve vďaka nim ho naučíte pracovať s kryptomenami. Môžete mu nejaké krypto na začiatok poslať a ukázať aj napr. formu stakovania kryptomien. Je určite vysoká šanca, že toto ho zaujme natoľko, aby sa o kryptomeny viac zaujímal.

Všetkých týchto 5 bodov mám odskúšaných "zubom času" a fungujú. U niekoho viac a u niekoho menej. Každopádne sú to zaujímavé stránky toho, ako by ste mohli presvedčiť niekoho, aby kryptomeny začal používať, alebo sa o ne začal aspon trochu zaujímať.

PS: Pozval vás kamarát na kafé, pivo, alebo obed? Nechce to vrátiť? Ponúknite mu možnosť "revanšu" formou kryptomeny. Nainštalujte mu peňaženku a pošlite mu tam napr. čiastku za obed. On nič nechcel a niečo dostal. Dokonca cennejšie než FIAT. Ale to pochopí až časom a ešte vám raz poďakuje :)