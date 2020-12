TOP5 zmenární a walletiek pre Lightning Network!

Lightning Network. Dve slová ako nadstavba alebo vylepšenie bitcoinu. Jedná sa o off-chain riešenie, v ktorom si vytvoria medzi sebou komunikáciu (channel) minimálne dve osoby.

Off-chain znamená, že transakcie cez LN neprebiehajú a nezapisujú sa každá priamo na blockchain, ale pracujú v jeho vonkajšej vrstve úplne nezávisle. Niekoľko takýchto transakcií potom blockchain overí naraz (Settlement layer). Tým sa transakcia overí a zapíše do blockchainu.

Cez LN sa už platí :)

Bitcoinu dáva LN nové rozmery a možnosti. Platby sú okamžité a viete ich využiť pri platbách a na miestach kde je potrebné zaplatiť rýchlo. Napr. platba LN za kávu v Paralelnej polis je celkom bežná vec. Rovnako tak aj mnohé e-shopy začínajú implementovať možnosti platieb LN. Spomeniem influmencera Kicoma z bitcoinového kanálu u ktorého si viete kúpiť merch alebo napr. detské hry na stínohry.cz

Tisíce satoshi...

Pri LN sa nezvykne používať Bitcoin v jeho „desatinnej“ podobe. Pracuje sa so satoshi a určite je táto číselná psychológia lepšia pre naučenie. Predsa len zaplatiť za kávu 10 tisíc satoshi znie lepšie ako 0,00010000BTC. Je to hlavne preto, lebo cez LN sa používajú platby v nižších cenových hladinách. Naopak s obrovskými transakciami vie byť platba cez LN problémová a zdĺhavá. To je jedna z aktuálnych nevýhod LN, no pre denné použitie je to zanedbateľný problém.

Okrem okamžitých platieb je tento spôsob aj bezpečnejší, keďže primárne ide platby PeerToPeer. Ethereum má napríklad svoje vlastné LN, ktoré sa volá Plasma. Fungovať mala na podobnom princípe. Tento projekt však utíchol s príchodom decentralizovaných financií (DeFi) a Ethereum 2.0.

Vráťme sa späť k Lightning Network...

Ako si viete zmeniť bežný Bitcoin alebo iné kryptomeny na Ligtning Network satoshi? Budete potrebovať Lightning Network peňaženku a zmenáreň. Nižšie predstavím 5 typov peňaženiek s krátkym popisom a 5 rôznych zmenární.

TOP5 LN walletiek

Eclair Mobile - Je tu zo všetkých najdlhšie a to už od roku 2017, kedy bola stvorená na testovanie Lightning Network technológie. Stala sa však veľmi obľúbenou, napriek nedostatku. Peňaženka je nastavená len na funkciu odosielania t.j. platby.

Wallet of Satoshi - user friendly prevedenie s pekným prostredím. Peňaženka je rýchla a spoľahlivá. Napriek tomu ide o Custodial walletku. Predsa len, treba myslieť na bezpečnosť.

Tippin Me - bohužiaľ custodial riešenie. Ale zaujímavé. Slúži na posielanie donatov resp. tringeltov prostredníctvom LN. Je naviazaná na Twitter účet a využívaná mnohými blogermi, vlogermi alebo inými freelancermi.

Bitcoin Lightning Wallet - jedna z top riešení. Rýchle platby príma, posiela a je Non Custodial. Privátne kľúče teda máte k dispozícii Vy. Jedinou malou chybou, ktorá sa dá časom vynahradiť je absencia iOS systému.

Blue Wallet - najpoužívanejšia, užívateľský jednoduchá peňaženka. Je Non Custodial a je vytvorená pre všetky OS. Táto peňaženka má integrovanú aj štandardnú wallet na Bitcoin a dokonca aj zmenáreň.

TOP5 zmenární na BTC Lightning Network

Všetky zmenárne z klasického BTC na Lightning Network sú bez KYC a akejkoľvek registrácie.

UPOZORNENIE! Jedná sa o rýchlo zmenárne a vyslovene nedoručujem smerovať zmenený coin na burzu! Niektoré burzy majú tieto zmenárne na black liste a môžete o svoje peniaze prísť! Posielajte si zmenené coiny výhradne na walletku!

swap.lightning-network.ro - moja najpoužívanejšia zmenáreň kde okrem LN BTC viete zmeniť aj iné krypto napr. Litecoin či Monero

coinplaza.it - tiež často využívaná zmenáreň taktiež z mnohými inými coinami. Rýchly prevod bez KYC.

zigzag.io - často využívaná zmenáreň, akurát s vyššími poplatkami a možnosťou zmeny okrem Bitcoinu aj Litecoin a Dash.

fixedfloat.com - výborný a užívateľsky jednoduchá a prehľadná zmenáreň ,kde viete zmeniť LN aj na coiny ako Binance Coin (BNB), Cardano (ADA) alebo Maker (MKR)

boltz.exchange - jednoduchý prevod LN a BTC + Litecoinu. Viac kryptomien nepodporuje, no na bežné použitie stačí. Má však vyššie poplatky v rovnakom čase ako napr. swap.lightning-network.ro.

Lightning Network má svoje muchy, ale plne ho podporujem a verím, že je to budúcnosť platieb Bitcoinu. Len to chce ešte nejaký vývoj a ladenie.