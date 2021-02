Dogecoin: Prečo nenaskakovať do pumpy?

Dogecoin je aktuálne najviac skloňované slovo hádam od jeho samotného vzniku. A to len preto, že táto kryptomena, ktorá vznikla len ako vtip narástla posledné dni o stovky %.

Príležitosní traderi a nováčikovia v tom uvideli šancu, že by táto pumpa mala pretrvať a cena by mala ísť aj na astronomický 1 USD za 1 DOGE.

Prvé "osahanie" kryptomeny

Dogecoin bola jedna z prvých kryptomien, ktoré som v roku 2017 nadobudol. Nekúpil som ju. Dostával som ju ako odmenu v klikačkách, faucetoch, offer walls, dotazníkoch a iných internetových "zbesilostí", ktoré Dogecoinami odmeňovali všetkých. Nahromadil som ich za roky stovky tisíc. Napriek tomu som nikdy žiadny nekúpil. A Dogecoin mi chodí dodnes.

Prečo je dobrý na začiatok?

Naučil som sa s ňou pracovať, zistil som čo je to public adresa, čo je to seed, čo je to walletka a mnoho ďalšieho. Na bezhodnotnom Dogecoine som sa naučil pracovať s kryptomenami aj keď som vedel, že kráľ (BTC) je len jeden.

Toto mnohí nováčikovia bohužial netušia. Nakúpia rovno za tisíce eur (v lepšom prípade) alebo desiatky tisíc eur (v horšom prípade) a pošlú si všetky coiny na nesprávne skopírovanú walletku (aj to sa stáva). A preto je aj Dogecoin s pár centami ideálny kandidát na naučenie sa...

Použiteľnosť?

Dogecoin má lacné transakcie, je celkom rýchly a celkovo je dobre použiteľný pri menších objemoch. Škálovateľnosť je jeho problémom, ale napriek tomu sa stal ikonou kryptomenového sveta, kde ho mnohí nenávidia a druhí milujú.

Ja dodnes Dogecoin používam na presun resp. konverziu iných coinov z burzy na burzu práve z dôvodu transakčných poplatkov a rýchlosti. Napriek tomu, že vznikol len ako fór sa tu udržal a myslím si že tu bude s nami ešte veľmi dlho. Či pôjde až na Mars a bude prvým psom na Marse vie asi len Elon Musk.

Dôvod pumpy? Bude sa opakovať?

Hlavný dôvod toho, že sa cena vyšplhala na 0,06USD za jeden Dogecoin bol pravdepodobne ten, že Elon Musk zverejnil tweet s textom #Bitcoin na svojom Twitteri. Toto spôsobilo cca 20% pumpu na Bitcoine a keďže je Elon Musk CEO Dogecoinu tak jemu pomohol oveľa viac. To je aj dôkaz, že pár veľkých hráčov dokáže vyvolať zemetrasenie aj na tých najväčších "shitcoinoch" Takáto pumpa sa môže kedykoľvek zopakovať, stačí zrejme jeden tweet.

Prečo by som nedokupoval Doge?

Ja Dogecoin nenakupujem, nikdy som nenakupoval a predsa ho mám a množím. Napriek tomu nedoporučujem naskakovať do rozbehnutej pumpy Dogecoinu. Problémom je, že najčastejšie do takejto pumpy naskáču nováčikovia, ktorí nevedia čo činia. A to nie je výmysel, stačí si pozrieť príspevky krypto skupín na facebooku a zadať do vyhľadávača "lupy" slovo Doge. Denne niekoľko príspevkov a otázok o tom ako dá Dogecoin kúpiť.

Prečo chcú Dogecoin kúpiť? Lebo z nula celá nula centu šiel na centy? A čo čakáte? Snáď desiatky eur za kus? Zobuďte sa prosím vás! Fundamentálne na to táto minca nikdy nebude mať!

Prosím vás ak ste nováčik a dočítal ste to až sem, nenaskakujte nikdy do pumpy. Vy ho môžete za 4 centy kúpiť a už sa tam nikdy nemusí dostať. A to neplatí len pre Dogecoin. Naskakovanie do pumpy je vysoko riziková činnosť, ktorú môžu vykonávať len ľudia, čo dobre vedia čo robia. Rozhodne žiadny nováčik nemá ani šajnu o tom, ako to dopadne. A tradične to dopadá zle...

Väčšinou z pumpy vyjdu ako víťazi tí čo stihnú predať. Kým vy ako nováčik budete 15 minút hľadať tlačidlo market SELL niekde na Binance, niekto ďalší bude mať už predané so ziskom a zakúpeným apartmánom na Kamčatke.

Rada na záver: Fundamentálne Dogecoin nemá žiadnu hodnotu. Neprebieha tam žiadny vývoj. Ten coin drží pri živote jeho vlastná kontroverznosť. Doporučujem radšej investovať do lepších variánt, ktorých je mnoho.