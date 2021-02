Scam or not? Je Tycoon69 ponzi schémou?

Článkov na posúdenie projektu Tycoon69 a jemu podobných je mnoho aj v českej alebo slovenskej scéne. Preto sa dnes nebudem zaoberať tým čím táto firma je, ale tým ako sa takáto ponzi schéma dokáže šíriť. Viete ako?

Cez investorov, ktorých presvedčia, že sa jedná o niečo unikátne, revolučné. Ako?

Sám je o legitimite projektu presvedčený...

Viete čo je problém pri šírení dezinformácií a SCAMu? To, že dotyčný Scamer si uvedomuje, že láka ľudí do podvodu. Viete čo je ale ešte horšie? Keď dotyčný, ktorý šíri tento projekt je presvedčený o jeho legitimite. Pretože ,keď prídete na podvodníka častokrát sa stiahne. No ak "narazíte" na človeka, ktorého natoľko marketingovo zmanipulovali, že je presvedčený o správnosti projektu, vtedy máte väčší problém než si myslíte.

Klasické ohrané rozprávky...

Začína to sľubovaním garantovaného mesačného výnosu, pokračuje to predajom balíčkov a ICO tokenov a končí to porovnaním histórie s históriou Bitcoinu. Je vám to povedomé? Určite niektorým áno. Totiž či už sa jedná o DasCoin (Green Power) alebo OneCoin, alebo BitConnect alebo mnoho iných, tak všetky tieto "projekty" a podvody postupovali podobne.

Základom sú aj semináre (školenia), ktoré používajú na "oblbovanie" potencionálnych investorov. Na týchto školeniach prebieha vymývanie mozgov, pričom návštevníkov pekne pohostia a ukážu im prezentácie ich revolučného projektu. Tieto klasické "rozprávky" však na mnohých zapôsobia natoľko, že sa jedného dňa vyberú na sociálnu sieť a chcú do ponzi schémy nalákať ďalších investorov za účelom obojstrannej spokojnosti.

Napísal som vám súkromnú správu...

Takto väčšinou začína a končí verejná diskusia o investovaní v nejakej skupine na sociálnej sieti, kedy sa potencionálny investor verejne opýta na možnosti investovania. Pokiaľ človek chce poradiť niečo rozumné a nemá čo tajiť, tak napíše verejne. Pokiaľ dôjde k vete "napísal som vám súkromnú správu" tak za tým už treba hľadať nejaký problém.

Registrujte sa podo mnou...

Človek, ktorý investoval do spoločnosti ktorej verí peniaze má veľkú motiváciu šíriť dobrú zvesť o tejto spoločnosti ďalej. Akoto? Po získaní investora registrovaného pod sebou dostane z jeho vkladu províziu, častokrát slušnú (10-20%) Je to v poriadku? Veľmi nie.

Affiliate/Referral systém nie je chybou...

Referral systém (alebo affiliate) nie je nič zlé pokiaľ sa robí poctivo a zodpovedne. Mnoho legitímnych spoločností používa podobný systém k získaniu ďalších "klientov", ale vcelku jemným spôsobom napr. cashback 0,5% z platieb. To je racionálny marketing, ale 15% z vkladu?

Tvrdenia zmanipulovaného investora Tycoon69

Dostávame sa k jadru veci. Na facebook do jednej skupiny zaoberajúcej sa financiami a poistením sa dostal jeden pán. Nebudem ho nazývať pravým menom. Bude to Jožo.

Jožo tvrdil, že spoločnosť Tycoon69 čoby celosvetový evolučný projekt garantuje 1,5% mesačne investíciou do DeFi.

Akákoľvek garantovaná pravidelná výška zhodnotenia je nezmysel už sám o sebe. DeFi v tom nehrá žiadnu rolu, keďže Tycoon69 má dve mince. TYCOON69 token, ktorý je v podstate mŕtvy, jeho cena len padá a žiadne pohyby nevytvára. Druhým je T69CASH, ktorého čaká podobný osud. Ani jeden z nich nie je DeFi.

Jožo ďalej tvrdil, že mince spoločnosti Tycoon69 sa ťažia cez špeciálny hardvér, ktorý stojí 5000USD. A vyťažíte s ním 12000 T69CASH mincí. Takže sa okamžite zmenil mesačný úrok z 1,5% na vyše 200%. To sa oplatí nie? Fotku tohto špeciálneho stroja aj zverejnil, tak ja ju dám sem tiež. Názor si urobte sami.

Myslíte si že táto krásna upravená "bedňa" so svetielkami a asi dvomi lepšími grafikami má hodnotu 5000USD? Nie, nemá. Myslíte si, že dokáže vyťažiť 12000 mincí, ktoré potom viete za minimálne aktuálnu hodnotu predať? Nie neviete. Týchto strojov na ťažbu vraj bolo len pár pre VIP členov.

Takže ak to môže ťažiť pár ľudí, bude sa jednať o decentralizovanú kryptomenu? Nie, nebude. Ani náhodou nie je ani jeden z coinov decentralizovaný a tým pádom použiteľný na účel, pre aký kryptomeny vznikli.

Záver...

A ak nie sú mince použiteľné tak nie je celý Tycoon69 použiteľný, pretože zlyháva v zárodku myšlienky. Jožo možno zarobí, pretože dotiahne do projektu pár jedincov. Ostatní budú okradnutí. Taká je bohužiaľ pravda.



Tycoon69 však v podstate nedokázal nič prevratné. Jediné čo asi dokázali bolo vytvorenie vynikajúceho "oblbovacieho" systému ponzi, ktoré praskne vo chvíli, keď sa do projektu nezačnú pridávať už toľkí sponzori. Videli sme to stovky krát a tentokrát to nebude iné. Je to len otázka času...



Držte svoje coiny v bezpečí. Investujte s rozumom.

