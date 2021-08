Ako a prečo sporiť deťom v Bitcoine?

Prinášam reakciu na článok, ktorý som nedávno čítal. Bol na finančnom portály, ktorý nebudem menovať. Názov článku bol „Ako a prečo sporiť deťom“ a okrem iných možností tam bolo napísané, že základom sporenia by mali tvoriť akcie.

To či je tento názor správny alebo nie je nebudem riešiť, akorát sa pozastavím nad tým, že ak takéto finančné portály hejtujú investíciu do bitcoinu, prečo doporučujú investovanie do akcií? A deťom? Okej, ak sú akcie v pohode tak aj moja nasledujúca úvaha a postup je myslím v pohode.

A môj názor? Deťom by som sporil jednoznačne Bitcoin. Prečo?

Lebo je to niečo čo tu určite bude až tí naši malí špunti vyrastú. A bude tu za 15-20 rokov Bude tu Apple? Bude tu Nike? Alebo Boeing? Nik nevie. Akcie sú strašne nudné zhodnotením a dovolím si tvrdiť, že z investičného historického hľadiska sú aj viac rizikové ako sporenie v bitcoine. Tu by som sa zastavil pri známej vete.

„Investuj iba toľko, koľko si môžeš dovoliť stratiť.“

Jednoznačne nikto nechce stratiť, ale pokiaľ toto platí pri investovaní do kryptomien tak to platí aj pri investovaní do akcií, no s tým rozdielom, že pokiaľ budete pre svoje deti Bitcoin dokupovať a zodpovedne a bezpečne uchovávať privátne kľúče k peňaženke, nemáte ho ako stratiť. Totiž ak aj Bitcoin na nejakú dobu padne na cene, vždy ho budete mať rovnako. Presne toľko koľko ste ho kúpili pre svoje ratolesti. Ak budete sporiť 0,001BTC mesačne, tak za rok budete mať 0,012BTC či bude stáť jeden BTC 50 tisíc alebo 10 tisíc. A z histórie vieme, že Bitcoin vždy potreboval len čas, aby sa dostal späť na svoju hodnotu a vyššie.

Je matematicky aj historicky dokázané, že keby si človek pravidelne sporil napr. každý mesiac 30€ v Bitcoine tj. ho nakupoval, tak dnes by bol určite v zisku. Čiže netreba do Bitcoinu pre svoje deti narvať jednu výplatu, ale prikupovať pravidelne po menších čiastkách. Táto metóda pravidelného dokupu sa volá DCA (Dollar Cost Averaging) čiže dodržanie dolárovej hodnoty.

Príklad: Ak by ste začal pred piatimi rokmi dokupovať pravidelne každý mesiac 30USD v Bitcoine, do dnešného dňa by ste do neho dali 1800USD a Váš zisk dnes by bol 1037% čo predstavuje sumu po odrátaní investície 18 674USD.

Koľko by to bolo pri akciách touto metódou? Pokiaľ by sme touto metódou nakupovali úplne rovnako za 30USD po dobu piatich rokov, dnes by sme mali zisk 3739USD. A to považujem Apple za silného hráča.

Pokiaľ by sme tam mali ešte akcie Boeingu tak by sme mali pri vložení 1800USD za 5 rokov k dnešnému dňu 1815USD čo je zisk 15USD.

Takže toľko ku DCA metóde investovania (alebo sporenia)

Či táto metóda bude funkčná a zisková v budúcnu nik nevie. Ani ja. Avšak 11 rokov Bitcoinu je dôkazom toho, že fungovala a je rozumnejším riešením ako jednorázovo nakúpiť v niektorý dátum a dúfať že ste kúpil dobre. To by ste mohli a nemuseli trafiť.

Každý by mal sporiť jednoznačne takú sumu, aby ho to nezruinovalo a zároveň aby to malo zmysel. Tu sa však môže naskytnúť problém, ktorý je častokrát preberaný v bitcoinových komunitách. Čo poplatky za transakciu? Nebude nakupovanie za 30USD alebo 20USD mesačne drahé? Nezožerie všetko poplatok? A ako vlastne Bitcoin rozumne nakupovať?

Uvádzam možnosti kde je ideálne Bitcoin kúpiť a s tým súvisia aj trasakčné poplatky. Keďže nie som kamarát KYC, tak sa vyhneme všetkým bežným burzám. Vieme Bitcoin kúpiť aj bez skenovania dokladov či fotenia tváre. Základné postupy nakupovania Bitcoinu sú:

Burza Bisq – ktorá funguje P2P a na malé transakcie je ideálna. Kupujete krypto priamo od niekoho, kto od vás vezme eurá SEPA prevodom. Bez ovplyvnenia treťou stranou.

– ktorá funguje P2P a na malé transakcie je ideálna. Kupujete krypto priamo od niekoho, kto od vás vezme eurá SEPA prevodom. Bez ovplyvnenia treťou stranou. Krypto ATM – síce väčšie poplatky, ale anonymná kúpa

– síce väčšie poplatky, ale anonymná kúpa Krypto Veksel – dohodnite sa s niekým, kto Vám pravidelne bude predávať malé čiastky BTC. Vytipujete si deň v mesiaci kedy budú poplatky vhodné.

– dohodnite sa s niekým, kto Vám pravidelne bude predávať malé čiastky BTC. Vytipujete si deň v mesiaci kedy budú poplatky vhodné. LN Veksel – takmer nulové poplatky tj. stráty a pravidelný nákup na Lightning peňaženku z ktorej si viete kedykoľvek keď budú nízke poplatky na onchain platby previesť LN Satoshi na Bitcoin wallet.

Pokiaľ teda už máte vybratý jeden zo spôsobov ako pravidelne podľa DCA metódy svojim deťom sporiť, máte vec vyriešenú. Nezabúdam zopakovať, že privátne kľúče k peňaženke treba starostlivo uschovať. Ideálne na papier a ešte bezpečnejšie na kovové pláty napr. použitím Bunkeroidu.

Ešte doplním, že rozhodne nie som proti sporeniu diverzifikovaným spôsobom aj do akcií čí ETF fondov. Avšak keďže sám realizujem sporenie do Bitcoinu a riešim kryptomeny ako také, je to moja psia povinnosť. A rozhodne sporenie pre deti neodkladajte, oni sú tie, ktoré tu po vás zostanú.